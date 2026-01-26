ريابكوف: روسيا تصر على إطلاق سراح الرئيس مادورو وزوجته

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا تُصرّ على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتُقل ونُقل مكبلا مع زوجته إلى الولايات المتحدة.

وخلال رده على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستمنح مادورو حق اللجوء في حال إطلاق سراحه، أضاف ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس: “الخطوة الأولى، التي بدونها يبقى كل شيء آخر مجرد افتراضات، هي إطلاق سراح مادورو وزوجته. ولكن بما أن هذا [اعتقال رئيس دولة ذات سيادة] قد حدث بالفعل، فمن الضروري الإصرار على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي”.

وتابع نائب الوزير القول: “أما بالنسبة لما سيكون عليه الوضع في المستقبل، فهذه مسألة منفصلة. وليس هناك أي سبب للحديث عنها الآن”.

في الخامس من يناير، صرخ مادورو، لدى مغادرته قاعة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن السفلى، بأنه أسير حرب، وامتنع ريابكوف عن التعليق على ما إذا كانت روسيا توافق على تعريف مادورو لنفسه.في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا.

ووصف وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، هذه الأعمال بأنها عدوان عسكري.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وقوع الضربات على الأراضي الفنزويلية. ونوه بأن واشنطن أجرت عملية للقبض على الرئيس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وزوجته، سيليا فلوريس، وعزلهما.

المصدر: RT