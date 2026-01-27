تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

وجه وائل عبد العزيز شقيقة الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة لشقيقته.

ونشر عبد العزيز صورة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك “على فكرة بقى دي براحتها تعمل اللي هي عايزاه، هتكسر الدنيا”.

وفي سياق آخر ردّت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حملات الهجوم التي تستهدف النيل منها وتشويه لصورتها، بمنشور حاد، مشيرة إلى أن ذلك حدث؛ بعد “الإعلان الأول” لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الحملات بدأت، ومطلِّعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام، نرفع قضية، ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي!!، كل دة عشان إعلان المسلسل نزل؟؟، أومال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟”.

وأضافت ياسمين عبد العزيز: “اللي عمل الصفحات والبوستات دي ياسمين عبد العزيز هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب”