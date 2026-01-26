شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تغني مع “طليقها” شيكو (عينيا ما تبكي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل غير مسبوق من الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطربة الشهيرة إيمان الشريف, تغني في إحدى البروفات مع زوجها السابق إيهاب عوض “شيكو”.

ورددت إيمان الشريف, في البروفة أغنية الفنان الكبير كمال ترباس “عينيا ما تبكي”, بمشاركة طليقها إيهاب, الذي ساعدها عبر العزف والترديد كلفها.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المطربة كانت قد انفصلت عن زوجها العازف وفقاً لما أعلن والدها, بعد زواج طويل وأنجبا إبنتهم الوحيدة ياسمين.

محمد عثمان _ النيلين