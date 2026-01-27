بالأرقام.. بنزيما ورونالدو الأكثر إهداراً للفرص في دوري روشن السعودي

يواصل الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما خطف الأنظار رفقة أنديتهما النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي.

ويتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم مناصفة مع الكولومبي جوليان كينيونيس هداف القادسية برصيد 17 هدفاً، بينما يتصدر بنزيما ترتيب هدافي ناديه الاتحاد في دوري روشن برصيد 8 أهداف خلال 14 مباراة.

ورغم التألق التهديفي، تُشير إحصائيات “Opta” إلى أن بنزيما ورونالدو يتصدران قائمة اللاعبين الأكثر إهداراً للفرص الحقيقية للتسجيل في دوري روشن السعودي بعد مرور مرحلة الذهاب، إذ أهدر كل منهما 13 فرص محققة.

ويملك بنزيما معدل تحويل التسديدات إلى أهداف بنسبة 17.4 في المئة، متبوعا بقائد النصر كريستيانو رونالدو بنسبة 16.2 في المئة.

من جهته، يأتي الأورغوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال بـ 11 فرصة محققة مهدرة.

ماذا تعني إحصائية “أكبر الفرص المهدرة”؟

تُعد إحصائية “أكبر الفرص المهدرة” (Big Chances Missed) من أهم المؤشرات التحليلية في كرة القدم الحديثة.

هذه الإحصائية تقيس عدد الفرص السهلة نسبياً التي يحصل عليها اللاعب للتسجيل لكنه يفشل في استغلالها، ما يجعلها مقياساً مباشراً لمدى فعالية المهاجمين أمام المرمى.

ارتفاع عدد الفرص المهدرة لا يعني بالضرورة ضعف الفريق هجومياً، بل قد يدل على قدرته الكبيرة على صناعة الفرص مع وجود مشكلة في اللمسة الأخيرة أو التركيز تحت الضغط.

في المقابل، الفرق التي تُسجِّل من معظم فرصها الواضحة غالباً ما تتمتع بهدوء وخبرة أعلى في الحسم.

الشرق