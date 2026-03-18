مقترح جديد.. إيران تتحرك لضمان مشاركتها في كأس العالم 2026

انضم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى وزير الرياضة في بلاده في مساعيهما لنقل مباريات منتخب إيران في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وأصبحت مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال المقبل، الذي يقام في يونيو ويوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك موضع شك بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، التي ردت بدورها بهجمات انتقامية على قواعد أمريكية وبنية تحتية أخرى في دول الخليج المجاورة.

وأوقعت قرعة مونديال 2026 منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب كل من بلجيكا، ومصر، ونيوزيلندا، على أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية.

وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه لا يرى من “المناسب” مشاركة إيران في كأس العالم “حفاظا على سلامتهم”.

واليوم، قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن أحد الحلول قيد الدراسة هو محاولة نقل مباريات المنتخب إلى المكسيك، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم القادمة.

وصرح تاج في بيان نشره على حساب السفارة الإيرانية في المكسيك بمنصة “إكس”: “عندما قال ترامب صراحة إنه لا يستطيع ضمان أمن منتخب إيران، فلن نسافر بالتأكيد إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف تاج في المنشور “نتفاوض حاليا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك”.

وسيكون نقل المباريات في هذه المرحلة المتأخرة صعبا من الناحية اللوجستية، لا سيما مع احتمال تأهل إيران لملاقاة الولايات المتحدة في الأدوار الإقصائية، وذلك بحسب مركز كل فريق في مجموعته.

من جانبه، صرح أندرو براجنيل، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم النيوزيلندي، لوسائل الإعلام المحلية، اليوم الثلاثاء، بأنه يشك في أن يقوم “الفيفا” بنقل مباريات إيران.

من ناحيته، أكد دارين بازيلي، مدرب منتخب نيوزيلندا، للصحفيين “نواصل الاستعدادات كما لو أننا سنواجه إيران. إنهم الفريق الذي تأهل، وقد أوقعتنا القرعة في مواجهتهم. هذه هي المباراة المقررة، وسنواصل الاستعدادات على هذا النحو إلى أن نتلقى توجيهات بخلاف ذلك”.

وشدد بازيلي “بالطبع، إذا طرأ أي تغيير، فسوف نتعامل معه، ولكن هذا الأمر سيحال إلى مسؤولين أعلى مني مستوى في هذه المناقشات”.

المصدر: أ ب