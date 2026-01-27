مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سوداني يشتبك مع القيادي بالحرية والتغيير “سلك” ويصفه بــ”الوسخان” والصحفي مزمل أبو القاسم يعلق ساخراً: (نطالب بعدم التصعيد مع ضرورة إبرام هدنة إنسانية عاجلة بين طرفي الصراع)

2026/01/27
622801797 4039343553022901 8140922400191388482 n

تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, الترند وحظي بتفاعل واسع مع تعليقات لم تخلو من السخرية من جانب المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع للحظة اشتباك مواطن سوداني, مع القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف “سلك”.

المواطن وجهت اتهامات شرسة لخالد سلك ووصفه بــ”الوسخان”, ليرد عليه القيادي بالحرية والتغيير, بنفس طريقته وكاد الأمر أن يتحول لاشتباك بالأيدي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قام الصحفي الشهير مزمل أبو القاسم, بنشر صورة من الواقعة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت رئيس تحرير صحيفة “اليوم التالي” على الصورة ساخراً: نطالب بضبط النفس وعدم التصعيد مع ضرورة إبرام هدنة إنسانية عاجلة بين (طرفي الصراع).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/27