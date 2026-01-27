شاهد بالفيديو.. بنيولوك جديد.. “بدران” الدعم السريع يفاجئ الجميع ويقتحم “الكنيسة” وساخرون: (حتى الكنائس شفشفتوها وسرقتوها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لناشط الدعم السريع, المثير للجدل “شيخ بدران”, أثار سخرية المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر شيخ بدران, وهو يقتحم “كنيسة”, بإحدى أماكن سيطرتهم بإقليم دار فور.

وأكد ناشط الدعم السريع, من داخل الكنيسة, التي ظهرت في حالة يرثى لها بعد تعرضها لحالة دمار وسرقة, أنهم في حكومة “تأسيس”, يحترمون جميع الأديان.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, من خلال تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين, (حتى الكنائس لم تسلم منكم شفشفتوها وسرقتوها).

محمد عثمان _ النيلين