شاهد بالفيديو.. إيمان الشريف تشعل حفل زواج عروس “منقبة” بأغنية “الخزان”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أحيته الفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة وهي تغني وسط عازفيها الذين ظهروا وهم معزولين خلف “الستار”, بإحدى قاعات الأفراح.

متداولو المقطع أكدوا أن الحفل الذي أقيم بإحدى المدن السودانية, كان لعروس “منقبة”, وتم منع دخول الرجال للحفل الذي أشعلته إيمان الشريف, بأغنياتها الخفيفة أبرزها أغنية “الخزان” التي ظهرت وهي ترددها وسط عازفيها والحضور النسائي خلف “الستارة”.

محمد عثمان _ النيلين