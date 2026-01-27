شاهد بالفيديو.. بعد انضمامه لمليشيا الدعم السريع.. أيقونة الثورة السودانية “دسيس مان” يهاجم قيادات تأسيس: (بطلوا استفزازنا.. فاكرين نفسكم ملائكة ولا بتشفعوا لينا يوم القيامة؟ وفرقكم من الكيزان شنو؟)

فتح أيقونة الثورة السودانية, محمد يحي بشير, الشهير باسم “دسيس مان”, المنضم لمليشيا الدعم السريع, النار على قيادات حكومة تأسيس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر دسيس مان, في مقطع فيديو قام بتصويره عبر من خلاله عن غضبه الشديد من الاستفزاز الذي ظل يتعرض له من القيادات.

وذكر أيقونة الثورة السودانية, أن قيادات المليشيا وحكومة تأسيس”, المتواجدين بمكاتبهم رفضوا الرد على المكالمات الهاتفية.

ووجه محمد يحي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, رسائل غاضبة لقياداتهم قال فيها: (بطلوا استفزازنا.. فاكرين نفسكم ملائكة ولا بتشفعوا لينا يوم القيامة؟ وفرقكم من الكيزان شنو؟).

محمد عثمان _ النيلين