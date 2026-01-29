نوارة تؤكد حرص الحكومة واستعدادها لتوفير الدعم اللازم والإسناد لمستشفى السلاح الطبي

أثنت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، على الدور الكبير الذي ظل ومازال يضطلع به مستشفي السلاح الطبي في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للشعب السوداني بشرائحه المختلفة خاصة خلال معركة الكرامة التي مثلت تحدياً كبيراً واختباراً عظيماً في النضال والوطنية.

وأكدت سيادتها لدى لقائها الثلاثاء الفريق طبيب زكريا ابراهيم محمد أحمد مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية خلال زيارتها لمستشفى السلاح الطبي بأمدرمان استعداد الحكومة وحرصها التام على توفير الدعم والإسناد للسلاح الطبي بما يمكنه من أداء مهامه علي الوجه الأفضل.

وتعهدت سيادتها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرسمية المحلية والدولية ذات الصلة لتوفير الاحتياجات المطلوبة وسد النواقص لمواجهة الصعوبات التي تواجه العمل في المرحلة الراهنة.

من جانبه ثمن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية زيارة عضو مجلس السيادة ووصفها بالدفعة المعنوية لمستشفى السلاح الطبي في مسيرته لتوفير الخدمات للمواطنين.

وقال الفريق طبيب زكريا إبراهيم، إن السلاح الطبي لن يدخر وسعاً في تقديم العون والمساعدة الطبية العلاجية لابناء الشعب السوداني الذي ظل واقفاً ومسانداً للقوات المسلحة خلال معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية.