فن التدوير.. إعادة تعريف الاستدامة بطريقة بصرية

قدم فن التدوير في معرض “IFAT Saudi Arabia 2026″ بالرياض مجموعة من الأعمال الفنية التي أعادت توظيف المواد المعدنية المستهلكة، ركزت على رسائل بصرية تعزز مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي.

فن التدوير يمثل وسيلة فعالة لإيصال الرسالة البيئية بطريقة بسيطة ومؤثرة

وحرص الفنانون على إعادة تعريف النفايات المعدنية كخامات إبداعية، تحمل رسائل بيئية وثقافية مساهمة في ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري بأسلوب بصري.

ونوهت الفنانة دارين صالح، بأن فن التدوير يمثل وسيلة فعالة لإيصال الرسالة البيئية بطريقة بسيطة ومؤثرة، مشيرة وفقاً لـ”واس” إلى أن العمل على مواد معاد استخدامها تلامس الوعي نحو الاستهلاك والبيئة.

ولفتت الفنانة دانة الحميدان إلى أن الفنون بالمواد المعاد تدويرها لا تقتصر على الجانب الجمالي، بل تُعد أداة تثقيفية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير والاستدامة، خصوصًا لدى فئة الشباب.

أخبار 24