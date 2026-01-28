مفاجأة سارة.. فليك يعلن قائمة برشلونة لموقعة كوبنهاجن

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض المباراة الختامية ضد كوبنهاجن بالدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

ويهدف الفريق الكتالوني إلى إنهاء هذا الدور في أحد المراكز الثمانية الأولى، ما يتطلب الفوز على كوبنهاجن، مع انتظار تحسن “فارق الأهداف” النهائي مقارنة بالمنافسين المباشرين لضمان العبور المباشر لدور الـ16.

وعلى صعيد الغيابات، يفتقد هانز فليك للغيابات طويلة الأمد المتمثلة في جافي وأندرياس كريستنسن، كما سيغيب بيدري بسبب إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليمنى، وفرينكي دي يونج بداعي الإيقاف.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، تشير التوقعات إلى إمكانية استعانة فليك بإريك جارسيا وداني أولمو في أدوار دفاعية وهجومية مختلفة لتعويض النقص في خط الوسط، بينما يبدو فيرمين لوبيز الأقرب لشغل مركز صانع الألعاب.

وفي سياق متصل، تلقى فليك نبأ سارا قبل الموقعة القارية بحصول فيران توريس، هداف الفريق برصيد 15 هدفاً، على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.

وتعافى توريس من إصابته في العضلة نصف الغشائية بساقه اليمنى، ليدخل قائمة الفريق لمواجهة كوبنهاجن.

ورغم “المشاعر الجيدة” التي يبديها اللاعب الإسباني، إلا أن مشاركته بصفة أساسية تبدو مستبعدة، مع كونه خياراً استراتيجياً قوياً في الشوط الثاني.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة كوبنهاجن كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، تشيزني، كوشين.

خط الدفاع: بالدي، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتن، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: جوفري، فيرمين لوبيز، كاسادو، داني أولمو، بيرنال، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، راشفورد، روني باردجي.

كووورة