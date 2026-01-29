الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في جنوب السودان

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في أجزاء من جمهورية جنوب السودان، ولا سيما التقارير الواردة عن تصاعد التوترات والعنف في محافظة جونقلي، والتي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين.

وشدد رئيس المفوضية في بيان له أمس على أن حماية المدنيين تبقى مسؤولية أساسية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، داعيًا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض حدة التوترات فورًا، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام.

وجدد التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بدعم شعب وحكومة جنوب السودان في سعيهما لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الدائمة، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل عن كثب مع الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.

