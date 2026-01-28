خبيرة تغذية تحذر من 7 أطعمة مُصنّعة ترفع خطر ارتفاع ضغط الدم

حذّرت أخصائية التغذية الأمريكية بريتاني لوبيك من أن الإفراط في تناول الأطعمة المُصنّعة والجاهزة، وبكميات أعلى من الموصى بها، قد يرفع احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته على المدى الطويل.

وبحسب تقريرها المنشور على موقع “Very Well Health”، فإن تناول هذه المنتجات بانتظام دون موازنة النظام الغذائي قد يزيد خطر الأمراض، مع التأكيد على أن أثر العادات اليومية يتراكم تدريجيًّا.

صوديوم أعلى من الحد.. قائمة الأطعمة الأخطر

يرصد التقرير سبع فئات رئيسية ترتبط بارتفاع ضغط الدم، تتقدمها الوجبات المُجمّدة مثل البيتزا والوجبات الجاهزة؛ إذ يُستخدم الصوديوم (الملح) لإطالة الصلاحية وتحسين النكهة، وقد تحتوي بعض هذه المنتجات على 25% أو أكثر من الاحتياج اليومي من الصوديوم.

ويُذكّر التقرير بأن الإرشادات الغذائية الأمريكية توصي بألا يتجاوز استهلاك البالغين 2300 ملغ من الصوديوم يوميًّا.

كما يضع اللحوم المُعالجة، مثل اللحم المقدد وبعض اللحوم المعلبة، في دائرة الخطر؛ لاحتوائها على الملح والنتريت، مع الاستشهاد بأبحاث تشير إلى أن النتريت قد يرفع ضغط الدم عبر آليات من بينها الضرر التأكسدي، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.

ويحذر التقرير من المشروبات السكرية المُحلّاة، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بوصفها مصدرًا رئيسيًّا للسكر المضاف المرتبط بالالتهابات وارتفاع الضغط؛ إذ خلصت مراجعة تحليلية شاملة إلى أن مرتفعي استهلاك هذه المشروبات لديهم خطر أعلى بنسبة 12% للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم.

الوجبات الخفيفة والمقليات والمعلبات.. مخاطر مركّبة

يشير التقرير إلى أن الوجبات الخفيفة المعلّبة، والوجبات السريعة، والأطعمة المقلية، ترفع المخاطر بسبب محتواها من الصوديوم والدهون غير الصحية؛ حيث يربط تحليل تجميعي بين استهلاك الأطعمة المقلية وزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

كما يحذّر من الأطعمة المعلبة بسبب ارتفاع الصوديوم فيها، مع الإشارة إلى أن غسل بعض المعلبات قد يقلل جزئيًّا من محتوى الصوديوم، وطرح أدلة أولية حول احتمال تأثير مادة BPA الموجودة في بطانة بعض العلب على الهرمونات وضغط الدم.

بدائل داعمة لضبط الضغط

يوصي التقرير باتباع نهج حمية DASH ونمط البحر الأبيض المتوسط؛ من خلال الإكثار من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع التركيز على الألياف والبوتاسيوم، وتقليل الصوديوم والسكريات المضافة والدهون المشبعة؛ دعمًا لصحة القلب وضبط ضغط الدم على المدى الطويل.

سبق