الصحة تبدأ انطلاقة مسار الدورة الثامنة لمنحة الصندوق العالمي للدورة الثامنة (GC8)

أطلقت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، المسار الرسمي لإعداد طلب التمويل الخاص بمنحة الصندوق العالمي للدورة الثامنة (GC8) لمكافحة الملاريا والإيدز والسل، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الموسع للجان الفنية المختصة.

شارك وزير الصحة ورئيس آلية التنسيق القطرية لمشاريع الدعم العالمي (CCM) د. هيثم محمد إبراهيم في الاجتماع عبر تقنية الاتصال الإسفيري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة لمواجهة التحديات الصحية الكبرى في البلاد.

وأوضح أن المنحة المقبلة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الأمراض الثلاثة، إلى جانب دعم بناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة (RSSH) تضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضوراً بارزاً لنواب مديري العمليات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة اليونيسف (UNICEF)، إضافة إلى الفريق المسؤول عن ملف السودان في الصندوق العالمي بجنيف وعدد من قيادات وزارة الصحة.

ناقش المشاركون الأولويات الاستراتيجية المطلوب تمويلها، مع التركيز على تحديث الاستراتيجيات الوطنية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتقوية النظام الصحي، ونظم المعلومات الصحية، وإدارة الإمدادات الطبية.

كما قدم فريق الصندوق العالمي من جنيف عرضاً تفصيلياً حول المتطلبات الفنية للدورة الثامنة، مشيدين بقدرة الكوادر السودانية على التنسيق والعمل رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويأتي هذا التحرك لتوحيد الرؤى بين الجهات الحكومية والمانحين والشركاء الدوليين، بما يضمن صياغة مقترح وطني قوي يلبي احتياجات المواطن السوداني، ويعزز استدامة جهود مكافحة الأمراض وتوفير الأدوية المنقذة للحياة والتدخلات الوقائية في جميع ولايات السودان.

سونا