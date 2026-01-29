سياسية
وسط حضور عسكري و دبلوماسي فخيم وممثلي القوات المسلحة السودانية والجيش السعودي .. قنصلية السودان بجدة تحتفل بذكرى الاستقلال
احتفلت القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة مساء الأحد بالذكرى ال (٧٠) للاستقلال المجيد وسط حضور عسكري ودبلوماسي فخيم تقدمه اللواء الركن الطاهر أحمد سمبو قائد فرقة الحزم والعميد الركن خالد علي الأمين رئيس شعبة الإستخبارات والعقيد الركن أحمد يوسف آدم ضابط الارتباط العسكري – جدة إلى جانب اللواء طيار ركن أحمد بن علي الدبيسي قائد المنطقة الغربية ممثلاً للقوات السعودية ، وعدد من ممثلي الجالية السودانية ..
السفير كمال علي عثمان القنصل العام لجمهورية السودان بجدة خاطب الاحتفال مؤكداً أن ذكرى الاستقلال تطل هذا العام في ظل حرب الكرامة التي تخوضها القوات المسلحة السودانية دفاعاً عن سيادة ووحدة السودان وحيا انتصاراتها المتتالية مثمناً صمود وبسالة وتضحيات منسوبيها وإسهامات القوات النظامية الأخرى وقوات الإسناد ..
وأشاد السفير بالعلاقات السودانية السعودية المتطورة وأدوار وجهود المملكة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار ..
وأختتم كلمته بالترحم علي أرواح الشهداء في حرب الكرامة والدعاء بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والنصر القريب للسودان وجيشه الباسل ..
رصد – “النيلين”