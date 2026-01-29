وسط حضور عسكري و دبلوماسي فخيم وممثلي القوات المسلحة السودانية والجيش السعودي .. قنصلية السودان بجدة تحتفل بذكرى الاستقلال

احتفلت القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة مساء الأحد بالذكرى ال (٧٠) للاستقلال المجيد وسط حضور عسكري ودبلوماسي فخيم تقدمه اللواء الركن الطاهر أحمد سمبو قائد فرقة الحزم والعميد الركن خالد علي الأمين رئيس شعبة الإستخبارات والعقيد الركن أحمد يوسف آدم ضابط الارتباط العسكري – جدة إلى جانب اللواء طيار ركن أحمد بن علي الدبيسي قائد المنطقة الغربية ممثلاً للقوات السعودية ، وعدد من ممثلي الجالية السودانية ..