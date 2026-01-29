سياسية
المدير العام لقوات السجون يتفقد مدينة الهدي الاصلاحية ويشهد عددا من البرامج الاصلاحية
تفقد الفريق شرطة حقوقي/ ياسر عمر ابو زيد مدير قوات السجون الاربعاء مدينة الهدي الاصلاحية وكان فى إستقباله اللواء شرطة/ معتصم عبد الفتاح مدير المدينة الإصلاحية وضباط وضباط الصف والجنود
شملت الزيارة جميع الأقسام والزنازين ومكتب السجلات ، كما تفقد أيضآ المستشفي والخدمات الطبية التى يتم تقديمها للنزلاء ، وخلال الزيارة إطمأن على أحوال النزلاء من خلال البرامج الإصلاحية التى يتم تنفيذها داخل المدينة ا بدا بالمراحل التعليمية للنزلاء
الجدير بالذكر أن عدد الجالسين للامتحانات التجريبية للمراحل التعليمية عدد( 84) نزيل ، مؤكدا توفير كافة الإحتياجات والمطلوبات الخاصة بالبرامج الإصلاحية ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل ادارة المدينة خاصة المناشط المتعددة و الإهتمام والمتابعة للنزلاء ، كما إطمأن ايضا علي اعمال الصيانة والتاهيل للمرافق الداخلية ، مشيدا بما تم انجازه من اعمال و علي سير العمل والبرامج بالمدينة
وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة ان مدير عام قوات السجون اختتم زيارته بعد تدشينه للمناشط وافتتاحه الاذاعة الداخلية وتبرع سيادته بمستلزمات المناشط الرياضية والمدرسية ومتطلبات الدعوة وصيانة الاستديو الداخلي للمدينة.
المكتب الصحفي للشرطة