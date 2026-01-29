المدير العام لقوات السجون يتفقد مدينة الهدي الاصلاحية ويشهد عددا من البرامج الاصلاحية

تفقد الفريق شرطة حقوقي/ ياسر عمر ابو زيد مدير قوات السجون الاربعاء مدينة الهدي الاصلاحية وكان فى إستقباله اللواء شرطة/ معتصم عبد الفتاح مدير المدينة الإصلاحية وضباط وضباط الصف والجنود

شملت الزيارة جميع الأقسام والزنازين ومكتب السجلات ، كما تفقد أيضآ المستشفي والخدمات الطبية التى يتم تقديمها للنزلاء ، وخلال الزيارة إطمأن على أحوال النزلاء من خلال البرامج الإصلاحية التى يتم تنفيذها داخل المدينة ا بدا بالمراحل التعليمية للنزلاء

الجدير بالذكر أن عدد الجالسين للامتحانات التجريبية للمراحل التعليمية عدد( 84) نزيل ، مؤكدا توفير كافة الإحتياجات والمطلوبات الخاصة بالبرامج الإصلاحية ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل ادارة المدينة خاصة المناشط المتعددة و الإهتمام والمتابعة للنزلاء ، كما إطمأن ايضا علي اعمال الصيانة والتاهيل للمرافق الداخلية ، مشيدا بما تم انجازه من اعمال و علي سير العمل والبرامج بالمدينة