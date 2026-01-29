اللجنة الفنية لقطاع التنمية الإجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء تقف على الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة 2025

استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الإجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء في إجتماعها برئاسة وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية د. أحمد خليفة عمر تقريراً حول الإستعدادات لإمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة 2025 ومتبقى 2024، وتناول التقرير إجراءات بداية الامتحانات التي سوف تبدأ يوم 13 ابريل وتستمر حتى 23 ابريل من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الإستعدادات بدأت مبكرةً منذ إعلان نتيجة الشهادة الثانوية للعام المنصرم، مبيناً إكتمال كافة الإستعدادات المتعلقة بقوائم الطلاب المسجلين للامتحان من داخل وخارج السودان.