أبوقرون: نلتزم بتنفيذ توصيات ملتقى صنع في نهر النيل

أكد الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون، والي ولاية نهر النيل، التزام حكومته بتنفيذ جميع التوصيات التي خرج بها ملتقى صنع في نهر النيل، والتي من شأنها الإسهام في تطوير القطاع الصناعي وتذليل كل العقبات التي تواجهه.

ودعا خلال كلمته في ختام مناقشة الأوراق العلمية لملتقى صنع في نهر النيل إلى ضرورة تعميم فكرة “صنع في ولاية نهر النيل” على جميع محليات الولاية، لتتحول إلى ملتقيات صناعية تنافسية بين المحليات، مشيرا إلى أن استمرار إقامة هذا الملتقى بصورة دورية يتيح فرصا أكبر لتطوير الأداء وتحسين جودة المنتجات.

وعبّر الوالي عن اعتزاز ولايته بالصناعات الوطنية، وبكل من يعمل من أجل نهضتها، كما عبّر عن بالغ تقديره وامتنانه لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني الكبير، الذي يمثل خطوة مهمة نحو دعم وتنمية القطاع الصناعي بولاية نهر النيل.

وأشار الوالي إلى أنه تم تقديم سبع أوراق عمل غنية بالمعلومات والتطبيقات العملية، مبينًا أن ما ميّز هذا الملتقى ليس فقط ما قُدم فيه من أوراق عمل وأفكار وتوصيات، بل روح الحوار والتفاعل بين جميع المشاركين من خبراء ومستثمرين وصُنّاع قرار، والتي أسهمت في وضع رؤية مشتركة وواضحة لتطوير الصناعة بولاية نهر النيل.

وتقدّم بشكره للسيدة أمين جهاز الاستثمار الاتحادي لحضورها ومشاركتها في أعمال الملتقى، مما أتاح فرصة ثمينة للاستفادة من خبرتها في مجال الاستثمار الصناعي.

كما خصّ بالشكر وكيل وزارة الصناعة على جهوده المستمرة في دعم الصناعة الوطنية، ووالي ولاية وسط دارفور على مشاركته الفاعلة، وكل حكومات الولايات وممثليها على تعاونهم وإسهاماتهم القيّمة في فعاليات الملتقى.