وزير الصحة: الإمدادات الطبية هي صمام أمان المنظومة الصحية

زار وزير الصحة، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، مقر إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية بمدينة بورتسودان الاربعاء، حيث أشاد بجهود العاملين وصمودهم خلال الفترة الماضية .

واكد أن اكتمال المنظومة الصحية يعتمد على التكامل بين دور الصندوق القومي للإمدادات الطبية ونظام التأمين الصحي كما وقف الوزير على استعداد الكوادر للانتقال إلى ولاية الخرطوم بصورة كلية للمقر الرئيسي بولاية الخرطوم .

وأوضح الوزير أن الهدف من الزيارة هو تقديم الشكر للعاملين بالصندوق على مجهوداتهم الكبيرة، إذ كانوا من المشاركين في “معركة الكرامة” عبر حرصهم على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الظروف الصعبة والتحديات التي فرضتها الحرب.

وأكد العاملون بالصندوق جاهزيتهم لتوفير جميع الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها على الولايات عبر مختلف الوسائل المتاحة، مشيرين إلى أن دعم الوزير يعزز من روحهم المعنوية ويؤكد أهمية دورهم في خدمة المواطن.