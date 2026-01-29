الجاليات السودانية بالخارج تبدي إستعدادها للمساهمة في صيانة المدارس المتأثرة بالحرب

أكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين خلال لقائه وزير التعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر الاربعاء، إستعداد بعض الجاليات السودانية في المهاجر المختلفة للمساهمة في صيانة عدد من المدارس المتأثرة بالحرب إيماناً منهم بأهمية إنطلاق واستمرار العملية التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار تواصل الجهاز مع الجاليات السودانية بالخارج للمساهمة في عملية الإعمار .

وناقش اللقاء عدداً من القضايا التعليمية التي تهم أبناء السودانيين بالخارج .

وثمن الزين هذه المبادرة من الجاليات السودانية بالخارج مشيرا إلى أن أولويات المرحلة تقتضي البدء بمدارس ولاية الخرطوم في إطار الإستعداد لعودة مواطني الولاية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الوزارة تفضل أن تقوم الجاليات بمباشرة عمليات الصيانة عبر مناديبهم وممثليهم تحت إشراف وزارة التعليم والتربية الوطنية وولاية الخرطوم.

وأشاد الوزير بوقفة السودانيين بالخارج ودعمهم السخي ومساندتهم للدولة في معركة الكرامة .