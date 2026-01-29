هل تم الاستغناء عن مارك رافالو من قبل ديزنى؟.. اعرف التفاصيل

أثار الممثل الأمريكي مارك رافالو، أحد أبرز نجوم عالم مارفل السينمائي ومؤدي شخصية هالك، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن شركة ديزني قررت الاستغناء عنه بسبب تصريحاته السياسية الأخيرة.

وفي ظل غياب أي تأكيد رسمي، تبقى الأنباء المتداولة حول فصل مارك رافالو من ديزني مجرد شائعات لا تستند إلى حقائق مؤكدة حتى الآن.

وجاءت هذه الشائعات عقب تصريحات أدلى بها رافالو خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026، فى مقابلة سابقة مع مجلة يو إس ويكلي نشرت في 10 يناير، تحدث فيها بلهجة حادة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة.

تصريحات مارك رافالو

وقال رافالو في المقابلة: “الشعب الأمريكي يعاني، ولو لم يكن يعاني لما كنا في هذا الوضع، وهذا فشل من كلا الحزبين، فقد أصبحا خاضعين لسيطرة الشركات، حان الوقت لأمريكا جديدة تهتم بالطبقة العاملة التي كانت تمثل أغلبية هذا البلد”.

أحدث ظهور لـ مارك رافالو

وخلال ظهوره على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب، أوضح رافالو أن دبوس “كن طيبًا” الذي كان يرتديه جاء تكريمًا لرينيه نيكول جود، التي قُلت، قبل أن يواصل انتقاداته اللاذعة، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا “لا يشبه أمريكا التي يعرفها”.

وأضاف رافالو قائلا: “نحن نعيش في خوف ورعب، أنا أحب هذا البلد، لكن ما أراه اليوم ليس أمريكا”.

وعقب هذه التصريحات، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بأن ديزني قررت إقالة رافالو، ما يعني استبعاده من الظهور مستقبلًا في أعمال مارفل، نظرًا لامتلاك ديزني للاستوديو.

لكن حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من ديزني أو مارفل تؤكد صحة هذه الادعاءات، كما لم يظهر أي دليل موثوق يشير إلى اتخاذ قرار فعلي بحق الممثل.

وتواصلت مجلة “باريد” مع ممثلي مارك رافالو للتعليق على الشائعات، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا فوريًا.

ويرى متابعون أن هذه الشائعات ربما تأثرت بقرار ديزني السابق بإيقاف برنامج “جيمي كيميل لايف!” عام 2025 بعد تصريحات سياسية مثيرة للجدل، قبل أن تعيد بثه لاحقًا عقب ردود فعل جماهيرية واسعة، إلا أن هذا المثال لا يعد دليلًا على اتخاذ خطوات مماثلة بحق رافالو.

اليوم السابع