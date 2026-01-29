ياسر جلال رجل ثري تتحول رفاهيته إلى أزمة في كلهم بيحبوا مودي

يخوض النجم ياسر جلال الماراثون الرمضاني المقبل 2026 بمسلسل كلهم بيحبوا مودي، المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة في رمضان، ويقدم من خلاله الدراما اللايت الكوميدية بشكل مختلف .

قصة كلهم بيحبوا مودي

يجسد ياسر جلال في المسلسل شخصية رجل أعمال ثري نشأ على تلبية جميع رغباته منذ الطفولة، ما يجعله يعيش حياة من اللهو والسهر والزواج المتكرر، قبل أن يفقد ثروته بالكامل، وتتصاعد الأحداث حين يحاول إنقاذ نفسه من الإفلاس عبر الزواج من سيدة ثرية تنتمي إلى طبقة شعبية، في إطار اجتماعي كوميدي يحمل العديد من المفارقات.

أبطال كلهم بيحبوا مودي

مسلسل كلهم بيحبوا مودي بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، إيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وجوري بكر، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة في موسم رمضان 2026.

مسيرة رمضانية ممتدة منذ ظل الرئيس

بدأ ياسر جلال مشواره مع البطولة المطلقة في رمضان 2017 من خلال مسلسل ظل الرئيس، قبل أن يقدم في عام 2018 مسلسل رحيم، ثم لمس أكتاف عام 2019، ويحقق نجاحا جماهيريا واسعا في 2020 بمسلسل الفتوة، وفي 2021 شارك بمسلسل ضل راجل، ثم قدم تجربة درامية واقعية مختلفة في 2022 من خلال الاختيار 3، تلاه مسلسل علاقة مشروعة عام 2023.

وواصل ياسر جلال تنوعه الدرامي بتقديم دراما الفانتازيا في جودر بجزأيه الأول والثاني خلال موسمي رمضان 2024 و2025، قبل أن يتجه في رمضان 2026 إلى لون جديد ومختلف، من خلال عمل اجتماعي خفيف يميل إلى الكوميديا.

اليوم السابع