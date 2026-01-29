للعام السادس.. “تويوتا” الأعلى مبيعاً للسيارات في 2025

كشفت شركة تويوتا موتور، اليوم (الخميس)، أنها باعت 11.3 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2025 محققة رقما قياسيا، لتحتفظ بلقب أكبر شركة مصنعة للسيارات من حيث المبيعات في العالم للعام السادس على التوالي.

حلّت فولكسفاجن ثانية بـ9 ملايين سيارة

وصعدت مبيعات المجموعة العالمية 4.6% مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك سيارات العلامة التجارية ليكزس التابعة ‌للشركة الأم، بالإضافة إلى ‌وحدات دايهاتسو وهينو ‌موتورز ⁠للشاحنات.

أما منافستها ‌الألمانية فولكسفاجن جروب، التي حلت ثانية، فقد أعلنت هذا الشهر أن مبيعاتها انخفضت 0.5% العام الماضي لتصل إلى ما يقل قليلا عن 9 ملايين سيارة، في ظل سعيها لخفض التكاليف في السوق المحلية ⁠والمنافسة الشديدة في الصين.

وكان نمو تويوتا مدفوعا بشكل ‌أساسي بالمبيعات في الولايات المتحدة واليابان، ‍اللتين استحوذتا معا ‍على أكثر من خمسي مبيعات الشركة الأم.

وارتفعت ‍مبيعات سيارات تويوتا وليكزس 3.7% في عام 2025 لتصل إلى 10.5 مليون سيارة، وهو رقم قياسي أيضا، بفضل الطلب القوي على السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.

وكان نصيب السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء 42% من مبيعات الشركة الأم لتويوتا على ‌مستوى العالم، بينما شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 1.9%.

