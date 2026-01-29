مركز عمليات الطوارئ بالجزيرة يؤكد استقرار الأوضاع الصحية

أكد مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة في اجتماعه صباح اليوم برئاسة الأستاذة أميرة بخيت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة استقرار الأوضاع الصحية عدا ارتفاع معدلات الملاريا والتهاب الكبد الفيروسي.

وأوضح تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية استمرار كلورة المياه داخل المنازل وبعض المواقع لمكافحة الطور اليرقي، وأشار تقرير تعزيز الصحة لمواصلة الأنشطة التوعوية بالمحليات بما في ذلك الزيارات المنزلية والمحاضرات والنقاشات الجماعية وجلسات التوعية والمسارح التفاعلية بجانب حملات التفتيش المنزلي لباعوض حمى الضنك بالمحليات والتوعية وبث الرسائل التوعية عن التعريف بالأمراض الوبائية المختلفة.

كما تناول تقرير إدارة صحة الطفل إقامة عدد من الورش التدريبية التي استهدفت الأطباء والكوادر المجتمعية.

ووقف الإجتماع على أنشطة وتدخلات إدارات الملاريا والصحة النفسية وتقرير أسبوعي لمركز المعلومات الصحية، كما وقف الاجتماع على الترتيبات للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الأمراض المدارية المهملة والذي يتم تدشينه مطلع فبراير.

سونا