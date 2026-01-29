تسريبات تكشف أسعار سماعات سامسونج الجديدة

كشفت مصادر من داخل شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية عن أسعار ومعلومات عن سماعات “جلاكسي بودز 4″ و”جلاكسي بودز 4 برو” الجديدة.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج سماعاتها الجديدة بالتزامن مع سلسلة هواتف “جلاكسي إس 26” في احتفالية كبرى يوم 25 فبراير المقبل.

وذكرت المصادر أن سعر سماعات “جلاكسي بودز 4” في السوق الأوروبي سيبلغ 179 ويرو، فيما سيبلغ سعر سماعات “جلاكسي بودز 4 برو” 249 يورو.

وتشير المصادر إلى أن كلا السماعتين سيتم طرحهما باللونين الأسود والأبيض، فيما سيكون هناك لون ثالث “مشمشي” لسماعات “جلاكسي بودز برو”، ولكنه سيكون متوفر فقط عبر متجر سامسونج الإلكتروني.

ويظهر من خلال الأسعار “المسربة” للسماعات الجديدة أنها بنفس تسعير الإصدارات السابقة “جلاكسي بودز 3” و”جلاكسي بودز 3 برو”، وهو ما يتسق مع التسريبات التي أشارت إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تنوي طرح إصداراتها الجديدة بنفس الأسعار السابقة لتعزيز تنافسية أجهزتها.

وتقول المصادر إن “سامسونج” تنوي تقديم عرض خاص للمشترين الأوائل في السوق الأوروبية، يتمثل في الحصول على لوحة شحن لاسلكي بقوة 25 وات مجانا، عند شراء أي من السماعات الجديدة.

