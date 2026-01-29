مصطفى شعبان يعود إلى الدراما الشعبية بعد الصعيدية فى مسلسل درش

يخوض النجم مصطفى شعبان الماراثون الرمضانى المقبل 2026، بمسلسل درش، المقرر عرضه حصريا على شاشة قناة dmc، والذى يعود من خلاله لتقديم الدراما الشعبية، بعدما قدم العام الماضى الدراما الصعيدية فى مسلسل “حكيم باشا”.

قصة مسلسل درش

تدور أحداث مسلسل درش في إطار شعبي حول عامل عطارة يعود إلى الحارة بعد غياب، ليتفاجأ أنه عاش أكثر من حياة مزدوجة، وتتقاطع الخيوط بين الماضي والحاضر.

أبطال مسلسل درش

مسلسل درش يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسبين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

وفي رمضان الماضي، قدم مصطفى شعبان واحدًا من أقوى أعماله الدرامية بعنوان حكيم باشا، حيث ظهر لأول مرة باللهجة الصعيدية، ونجح في تقديمها بشكل نال إعجاب مختلف فئات الجمهور، لا سيما أبناء الصعيد، الذين أشادوا بإتقانه للهجة وتفاصيل الشخصية، ليفاجئ الجميع بأداء جعله يبدو وكأنه ابن حقيقي للبيئة الصعيدية.

