والي كسلا يستقبل والي شمال دارفور

استقبل والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق بمكتبه اليوم بأمانة الحكومة وفد ولاية شمال دارفور برئاسة والي الولاية الحافظ بخيت محمد والذي ضم عددا من الوزارات الخدمية بالولاية منها الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وتأتي زيارة وفد ولاية شمال دارفور الى كسلا ضمن جولة الطواف على الولايات الآمنة للوقوف على اوضاع سكان ولاية شمال دارفور القاطنين بكسلا او الذين نزحو اليها بسبب الحرب والبالغ عددهم حوالي 550 اسرة متواجدين في مختلف مناطق الولاية خاصة مدينة كسلا.

واضاف بخيت ان الزيارة تأتي ايضا للتفاكر مع سلطات الولاية حول كيفية استمرارية التعاون والتنسيق بما يساعد في توفيق اوضاع النازحين وتقديم الخدمات لهم عبر الاجهزة الرسمية من خلال آليات التنسيق اضافة الى تقديم الشكر لمجتمع كسلا حكومة وشعبا على وقفتهم مع نازحي ولاية شمال دارفور في كافة الجوانب. واضاف ان هنالك زيارة ولقاء سيتم مع ابناء شمال دارفور للاستماع اليهم.

وقال اننا مطمئنون بان السودان سينتصر وسيخرج من هذه الحرب وهو اكثر قوة وتماسكا ووحدة.

من جانبه رحب والي كسلا المكلف بوالي شمال دارفور ووفده المرافق، مبينا ان مواطني ونازحي ولاية شمال دارفور مندمجين في مجتمع كسلا ويتلقون الدعم الكامل عبر مفوضية العون الانساني بانتظام ويتم التعامل معهم من منطلق ان كل ارجاء السودان وطن لكل السودانيين.

وقال الوالي ان كل الذين نزحوا الى كسلا من الولايات التي تأثرت بالحرب اضطرتهم ظروف محددة الى ذلك.

ووجه الوالي بتسهيل مهام الوزارات المعنية من ولاية شمال دارفور الى ان تنتهي مهمتهم، مشيرا الى ان هنالك لجنة مشتركة سيتم تكوينها تعمل على احكام التنسيق والتعاون بين الجانبين.

