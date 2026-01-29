الاعيسر يزور برفقة والي نهر النيل الأجهزة الإعلامية القومية والولائية بعطبرة

تفقد الأستاذ خالد الاعيسر وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة برفقة الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ابوقرون والي ولاية نهر النيل والأستاذ مصطفى الشريف وزير الثقافه والاعلام بالولاية والأستاذ إبراهيم البزعي المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تفقد اليوم الاجهزة الإعلامية بالولاية، والتي شملت مقرات فضائية نهر النيل وإذاعة عطبرة والإذاعة القومية والهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني وقناة الخرطوم الدولية.

ووقف السيد الوزير على سير الأداء بهذه المؤسسات وأشاد باداء العاملين بها، وأوضح الاعيسر ان حكومة الأمل قد قررت أن تتمدد في الولايات، مشيرا في هذا الصدد ان وزارته تعتزم إنشاء مركز إقليمي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة عطبرة.

سونا