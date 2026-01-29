مشرف الولايات الوسطى بقوات الشرطة يبدأ زيارة الى ولاية الجزيرة

بدأ الفريق شرطة سامي الصديق مشرف الولايات الوسطى صباح اليوم زيارة الى ولاية الجزيرة بغرض الوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية.

وعبر عن إشادته بالتنسيق والتناغم بين مكونات الولاية واستخدام أحدث الخطط لمكافحة ومنع الجريمة مما أسهم في الاستقرار الأمني وبالخطوات الجادة والملموسة التي قطعتها الشرطة المجتمعية في أداء مهامها باحترافية ومهنية مما يؤكد أن الولاية في أيدي أمينة، معلناً سعيه ومتابعته لحل جميع مشاكل الولاية.

من جانبه أكد الوالي أن الأمن والخدمات من أولويات حكومته.

سونا