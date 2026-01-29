والي نهر النيل يؤكد أهمية قيام مركز إقليمي للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بعطبرة

أكد الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون والي ولاية نهر النيل أهمية قيام مركز إقليمي للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بعطبرة.

وأشار الوالي خلال وضع وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الأستاذ خالد الاعيسر حجر الأساس اليوم للمركز الإقليمي الثاني للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بمدينة عطبرة برفقة الوالي ونائبه الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والإعلام والاتصالات بولاية نهر النيل واللواء ركن محمد الأمين قائد سلاح المدفعية بعطبرة ومدراء الهيئات الإعلامية بالولاية، أشار الوالي أن هذا التدشين للمركز الإقليمي بالولاية يتناسب مع الخطوات والتطور الذى تشهده الولاية.

وأكد الوالي جاهزيتهم لدعم هذا الصرح بالأجهزة الحديثة والتدريب المتطور لكوادره، مضيفا أن هذا الصرح سيكون منارة كبيرة على مستوى السودان.

وعبر الوالي عن سعادته لوضع حجر الأساس اليوم، قائلا إننا نرغب فى قلب الصفحة بنظام متطور في الثقافة والإعلام ليست ببعيدة عن الإقليمية والعالمية، وحيا وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة لزيارته للولاية والوقوف على الأنشطة الإعلامية والثقافية بالولاية.

من جانبه عبر الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والإعلام والاتصالات بولاية نهر النيل عن أمله في أن يكون تدشين المركز نواة لعمل إعلامي متقدم ومتطور بالولاية يخدم الولاية والسودان، مضيفا أننا نسعى لتدريب وتطوير الكوادر الإعلامية بالولاية للمضي قدما بالعمل الإعلامي بالولاية.

وتقدم بالشكر لوالي الولاية لاسناده للأجهزة الإعلامية، قائلا إننا نستشرف بزيارة وزير الإعلام والثقافة والآثار والسياحة الأستاذ خالد الاعيسر للولاية ووقوفه وتفقده للمؤسسات الإعلامية نستشرف بها آفاق المستقبل في مجالات الثقافة والإعلام بالولاية.

سونا