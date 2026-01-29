المنصوري يتفقد معامل البحوث البيطرية بسوبا وإدارة الموارد الوراثية لنسل الحيوان بحلة كوكو

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية البروفيسور أحمد التجاني المنصوري أهمية توطين انتاج اللقاحات البيطرية بالبلاد بالتعاون مع الشركاء .

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمعامل البحوث البيطرية بسوبا حيث تفقد اقسامها المختلفة، وعقد اجتماعا موسعا استمع من خلاله إلى شرح وافيا عن الجهود المبذولة من المدير العام للمعمل ومعاونيه لبداية الإنتاج من اللقاحات والمقرر لها منتصف شهر يونيو المقبل، متعهدا بتقديم يد العون وتذليل الصعاب كافة.

كما سجل المنصوري زيارة إلى مركز بحوث الإنتاج الحيواني بحلة كوكو وإدارة الموارد الوراثية لنسل الحيوان، مشيرا إلى أن الوزارة تعول كثيرا على هذه الإدارة وان التحسين الوراثي يأتي من أولويات وزارته لزيادة الإنتاج والانتاجية واوضح أن الثروة الحيوانية تشهد نمواً مطردا وأنها المخرج الوحيد للتنمية الاقتصادية.

وقال إن الفترة التي تمر بها البلاد تتطلب التضحيات من الجميع للوصول إلى الأهداف المرجوة، وامتدح مبادرة تهيئة بيئة العمل للوزارة.

كما تفقد المنصوري كذلك مشروع مكعبات المولاص الذي طالته ايادي مليشيا الدعم السريع ووصفه بالعمل التخريبي الممنهج، وقال هذا يعد من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون، وطالب الوزير بعمل دراسة جدوى لقيام مصنع جديد حسب المواصفات العالمية لإنتاج المولاص واعدا بتقديم كل المعينات حتى يرى النور.

سونا