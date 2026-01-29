خبيرة تغذية: الطماطم تبطئ تصلب الشرايين وتقلل خطر السرطان

أفادت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية، بأن الطماطم من أكثر الخضراوات فائدة، لاحتوائها على عناصر غذائية دقيقة أساسية مثل الفوسفور والكالسيوم.

وأوضحت أن الطماطم غنية بمادة الليكوبين التي تبطئ عملية تصلب الشرايين وتحمي الخلايا من التلف، ما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض القيمة الغذائية للخضراوات الشتوية المزروعة في الدفيئات، فإنه لا يُنصح باستبعادها تمامًا من النظام الغذائي. فإهمال تناول الطماطم مثلًا يؤدي إلى نقص الليكوبين، وهي صبغة كاروتينويدية تعطي الطماطم لونها الأحمر، وتساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الجسم من العدوى، وتعزيز المناعة، وتحسين صحة الرجال.

وأضافت أن الطماطم تحتوي أيضًا على عناصر غذائية دقيقة مثل الفوسفور، والصوديوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، التي تؤثر إيجابيًا في معظم وظائف الجسم.

وذكرت أن الملفوف الأحمر والفلفل الحلو يمكن أن يكونا بديلَيْن جيدَيْن للطماطم في فصل الشتاء، كما يمكن استخدام مكملات غذائية لتعويض نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة عند الحاجة. وشدّدت على أهمية اتباع نمط حياة نشط، والمشي في الهواء الطلق، وتقليل مستويات التوتر لدعم الصحة العامة.

ويُذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن تناول الطماطم المعلبة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ويساعد على ترميم أنسجة العضلات، ويخفض مؤشرات الالتهاب في الدم، كما أنها تحتوي على نسبة أعلى من الليكوبين مقارنة بالطماطم الطازجة.

