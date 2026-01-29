شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تتحدث لغة قبيلة “الدينكا” بطلاقة ومتابع جنوب سوداني يترجم لجمهورها ما قالته

خطفت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو من مدينة جوبا, عاصمة دولة جنوب السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة في مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها عبر موقع التواصل فيسبوك, وهي تتحدث لغة ورطانة قبيلة “الدينكا”, أكبر القبائل بجنوب السودان.

الفنانة إيمان الشريف, أبهرت الجمهور بتحدثها لهجة “الدينكا”, بطلاقة في كلمة لها بعد وصولها جوبا, وسط إشادة جمهورها ومتابعيها من جنوب السودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قام أحد الجنوبيين, من متابعي المطربة بترجمة ما قالته, وقال: (شيباك جوبا (سلام يا جوبا) ايمين ان شبين جوبا (حالياً أنا جئت جوبا)،يان انيار جوبا (أنا بحب جوبا)ساوس سودان انيار افاي (بحب جنوب السودان شديد)..لغة الدينكا).

محمد عثمان _ النيلين