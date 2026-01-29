مداراتمنوعات

عضو بمجلس النواب المصري يطالب حكومة بلاده بمنح السودانيين مهلة شهرين لتوفيق أوضاع إقامتهم: (هم ضيوف مصر فى هذه الفترة الصعبة والآلاف منهم عادوا إلى وطنهم يحملون كل معانى المحبة)

2026/01/29
طالب الإعلامى وعضو مجلس النواب مصطفى بكرى، بمنح السودانيين غير الموفقين أوضاعهم مهلة شهرين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للإقامة فى مصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب بكرى، عبر حسابه بمنصة «إكس»: (الأشقاء السودانيون هم ضيوف مصر فى هذه الفترة التاريخية الصعبة. الآلاف منهم عادوا إلى وطنهم، يحملون كل معانى المحبة والإخلاص عرفانا بدور مصر ومواقف الرئيس السيسي).

وأضاف الإعلامي, وعضو مجلس النواب: (كل رجاؤهم الآن: منح غير تاموفقين أوضاعهم مهلة شهرين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للإقامة فى مصر).

محمد عثمان _ النيلين

