شاهد بالفيديو.. لأول مرة منذ 3 سنوات.. اختفاء شبه تام للسودانيين من شوارع العاصمة المصرية القاهرة خصوصاً حي “فيصل”

وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, لخلو شوارع العاصمة المصرية, القاهرة, من المواطنين السودانيين, لأول مرة منذ نزوح السودانيين, للقاهرة بعد نشوب حرب بين الجيش, والدعم السريع, قبل نحو 3 سنوات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت مقاطع الفيديو عدم ظهور النازحين السودانيين, بشوارع القاهرة, خصوصاً حي فيصل, الذي يضم أكبر عدد من النازحين.

ووفقاً لما أورد بعض النشطاء على فيسبوك فإن اختفاء شبه تام للسودانيين من شوارع العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الماضية، جاء عقب حملات أمنية واسعة نفذتها السلطات المصرية، استهدفت الأجانب ( السودانين ) غير الحاصلين على وثائق إقامة رسمية.

وشهدت الأحياء والأسواق التي كانت تعجّ بالسودانيين هدوءاً ملحوظاً، بعد القبض على كل من لا يحملون أوراق إقامة سارية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والاستنكار وسط الجالية السودانية.

ويأتي هذا التعامل في وقت يعيش فيه السودانيون أوضاعاً استثنائية فرضتها ظروف الحرب والنزوح القسري داخل السودان، حيث اضطر آلاف الأسر للجوء إلى مصر بحثاً عن الأمان، دون أن تتاح لهم الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, يطالب سودانيون بضرورة مراعاة البعد الإنساني والظروف الطارئة، وتقديم معالجات قانونية مرنة تحفظ كرامة اللاجئين وتراعي واقعهم، بدلاً من الإجراءات التي فاقمت المخاوف وأدت إلى اختفاء واسع للسودانيين من الفضاء العام بالقاهرة.

محمد عثمان _ النيلين