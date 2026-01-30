شرطة ولاية البحر الأحمر تنظم حملات أمنية كبري واسعة النطاق بمحلية بورتسودان

نفذت شرطة ولاية البحر الاحمر بمحلية بورتسودان حملات نوعية كبري واسعة النطاق باسناد من القوات الأمنية المشتركة ومشاركة المدير الإداري لمحلية بورتسودان وقيادة ميدانية لضابط شرطة تحت اشراف مدير دائرة الجنايات ومتابعة مدير شرطة المحلية وتأتي هذه الخطوة فى إطار موجهات شرطة ولاية البحر الأحمر ووفق الخطط المنعية والكشفية للجريمة وقد شملت الحملة ميدان العشرين حي المطار ، ديم موسي سوق ليبيا ، مربع (18) ، المرغنية ، حديث المدينة ، غرب الظلط، واسفرت نتائجها عن ضبط (4) دراجات نارية وتوقيف (5) متهمين تحت المادة (78) من القانون الجنائي على صعيد ذي صلة نفذت آلية مكافحة (9) طويلة حملة كبري وإستهدفت إختصاص (حي ترانسيت ،ديم النور، ديم مدينة تقاطع السوق الشعبي، السوق الكبير)

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن نتائج الحملة أسفرت عن إتخاذ عدد (10) إجراءات بلاغ وضبط عدد (12)متهما بمخالفه الامر المحلي الخاص بالدراجات النارية كما تم تغطية السوق الكبير بقوة مشتركة من (مباحث المحلية_المباحث الجنائيه المركزية _الأمنية) لمنع ظواهر كسر المركبات والنشل والسرقة وقد جدت هذه الحملات الإستحسان و القبول والرضا من المواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة