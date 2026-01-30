نوارة: ملتقى صُنع في نهر النيل ملحمة وطنية تجاه تحقيق التنمية المستدامة

وصفت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، ملتقى ومعرض صُنع في نهر النيل بالملحمة الوطنية تجاه تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار وأنه سيكون نموذجا يحتذى به لكل الولايات.

وأكدت عضو مجلس السيادة استعداد الحكومة لدعم جهود كل الولايات الراغبة في تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار لمواطنيها.

وأثنت سيادتها لدى مخاطبتها الخميس ختام فعاليات ملتقى ومعرض صُنع في نهر النيل مساء اليوم بمدينة عطبرة على جهود الولاية حكومةً ومواطنين في سبقها نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الصناعة التي ستحقق الأهداف الكلية بالقضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد.

وحثت د. نوارة حكومة الولاية على فتح أبواب الاستثمار أمام الشباب المتدربين والسودانيين العاملين بالخارج مبشرة بأن الملتقى سيكون نقلة نوعية في مسيرة تمكين وتوطين الصناعة والاستثمار بالولاية والسودان بوجه عام.

وزارت سيادتها المعارض المصاحبة للملتقى وتلقت تنويراً شاملاً من الشركات المشاركة حول منتجاتها.