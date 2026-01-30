جياد تعيد تشغيل شركة خدمات السيارات بولاية الخرطوم

احتفلت مجموعة جياد الصناعية، الخميس، بإعادة تشغيل شركة جياد لخدمات السيارات من مقر مركز التبيان بالخرطوم ،تحت شعار (من تحت الركام نهضنا-بالعزيمة نُعمر-وللوطن نعمل)، بحضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. علي بابكر، ووكيل وزارة الصناعة عوض سلام، وقيادات المجموعة والعاملين بها، بالإضافة إلى عدد من البنوك.

ووصف وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. علي بابكر، مجموعة جياد بالمفخرة الوطنية، وأضاف من جياد نستمد العزيمة، والتي انتصرت للمواطن والوطن، مطالباً المساهمة بصورة أكبر في مكافحة نواقل الأمراض والاوبئة، وغيرها من التدخلات الصحية.

فيما أكد وكيل وزارة الصناعة عوض سلام، ان الوزارة لاتألوا جهدا في دعم المجموعة في كافة مراحل الصناعة بها،مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من سوق دول الكوميسا في تسويق انتاجها.

وتعهد الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، بتوفير الدعم اللازم للمجموعة، منوهاً إلى مساهمة جياد في مكافحة الاوبئة، مناديا بالمساعدة في إصلاح العربات المعطلة.

وحيا الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ عبدالله عبد المعروف،القوات المسلحة، كاشفاً عن انتشار المجموعة في 18 موقعا بعدد من الولايات، لافتاً إلى انجازات كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة رغم الحرب، وأضاف “انجازات جياد لانها لاتعرف الانكسار”، لافتا إلى إدخال العربات الكهربائية، معلناً العودة قريبا للمقر بولاية الجزيرة،فيما أشار إلى قوة الشراكات بمافيها مع البنوك.

ووعد عبد المعروف، بتوفير الأثاثات والاسرة لكل المؤسسات الصحية.