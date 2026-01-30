زوكربيرغ يلمح لإطلاق أدوات تسوق ذكية وطفرة ذكاء اصطناعي كبرى

ألمح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى اقتراب طرح موجة جديدة من نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المستخدمين سيبدأون برؤية هذه التقنيات خلال الأشهر المقبلة، على أن يشهد عام 2026 توسعًا كبيرًا في هذا المجال.

وخلال مكالمة مع المستثمرين، أوضح زوكربيرغ أن الشركة أعادت خلال عام 2025 بناء الأسس التقنية لبرنامج الذكاء الاصطناعي، بعد إعادة هيكلة مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مضيفًا: “خلال الأشهر القادمة سنبدأ في طرح نماذجنا ومنتجاتنا الجديدة، ونتوقع دفع حدود الابتكار تدريجيًا خلال العام الجديد”.

الذكاء الاصطناعي والتجارة الذكية

ورغم عدم كشفه عن تفاصيل أو جداول زمنية محددة، شدد زوكربيرغ على أن التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستكون إحدى أبرز محاور تركيز “ميتا” في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن أدوات تسوق ذكية ووكيلة ستساعد المستخدمين على العثور على المنتجات الأنسب لهم من بين الشركات والمتاجر الموجودة على منصات “ميتا”.

وتنسجم هذه الرؤية مع توجه أوسع في قطاع التكنولوجيا، حيث تعمل شركات مثل “غوغل” و”OpenAI” على تطوير مساعدين ذكيين قادرين على تنفيذ عمليات شراء، بدعم من شركاء بارزين مثل “ستريب” و”أوبر”.

ميزة البيانات الشخصية

وترى “ميتا” أن تفوقها في هذا السباق يعود إلى امتلاكها كنزًا ضخمًا من البيانات الشخصية.

وقال زوكربيرغ إن الذكاء الاصطناعي بات قادرًا على فهم السياق الشخصي للمستخدم، بما في ذلك اهتماماته وتاريخه الرقمي وعلاقاته، وهو ما يمنح الوكلاء الأذكياء قيمة حقيقية وتجربة أكثر تخصيصًا.

وأضاف أن هذا العمق في البيانات سيمكن “ميتا” من تقديم تجربة شخصية يصعب على المنافسين مجاراتها.

استحواذ واستثمارات ضخمة

وكانت “ميتا” قد استحوذت في ديسمبر الماضي على شركة مانوس المتخصصة في تطوير الوكلاء الأذكياء، مؤكدة حينها أنها ستواصل تشغيل خدماتها ودمج تقنياتها ضمن منتجات الشركة.

وتزامنت تصريحات زوكربيرغ مع إعلان نتائج الشركة المالية الأخيرة، والتي كشفت عن قفزة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية.

وتتوقع “ميتا” أن يتراوح إجمالي نفقاتها الرأسمالية خلال 2026 بين 115 و135 مليار دولار، مقارنة بنحو 72 مليار دولار في 2025.

وعزت الشركة هذه الزيادة إلى استثمارات متزايدة لدعم جهود مختبرات الذكاء الفائق (Meta Superintelligence Labs) وأعمالها الأساسية، رغم أن هذا الرقم لا يزال أقل من تقديرات سابقة تحدثت عن إنفاق قد يصل إلى 600 مليار دولار حتى عام 2028.

تساؤلات المستثمرين

ورغم الانتقادات السابقة التي واجهتها “ميتا” بسبب غموض العائد المالي من استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة، شدد زوكربيرغ على أن نتائج هذه الجهود ستصل قريبًا إلى المستخدمين.

وختم حديثه قائلًا: “سيكون هذا عامًا مفصليًا لتقديم الذكاء الفائق الشخصي، وتسريع أعمالنا، وبناء بنية تحتية للمستقبل، وإعادة تشكيل طريقة عمل شركتنا في السنوات القادمة”.

