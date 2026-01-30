“جوجل” تطلق نظاما ملاحيًا للمشي وركوب الدراجات

وسّعت شركة “جوجل” الأمريكية، قدرة المساعد الذكي Gemini داخل خرائط Google لتشمل التنقل أثناء المشي وركوب الدراجات، بعد أن كانت متاحة سابقًا فقط في وضع القيادة، ما يمنح مستخدمي التطبيق تجربة ملاحة ذكية أكثر تفاعلية وسهولة.

وسّعت شركة “جوجل” الأمريكية، قدرة المساعد الذكي Gemini داخل خرائط Google لتشمل التنقل أثناء المشي وركوب الدراجات، بعد أن كانت متاحة سابقًا فقط في وضع القيادة، ما يمنح مستخدمي التطبيق تجربة ملاحة ذكية أكثر تفاعلية وسهولة.

توفير معلومات لحظية أثناء السير أو الركوب

ويمكّن التكامل الجديد المستخدمين من التفاعل مع Gemini عبر الأوامر الصوتية أثناء تنقّلهم، مثل طلب معلومات عن المنطقة المحيطة، استعراض المطاعم والمعالم، أو سؤال النظام عن الوقت المقدر للوصول دون الحاجة إلى لمس الشاشة، مما يعزز الأمان خصوصًا لراكبي الدراجات.

وبحسب التحديث المنشور بمدونة “جوجل” الرسمية، فإن الميزة متاحة عالميًا على أجهزة iOS وAndroid حيث يتوفر Gemini، وتعمل على توفير معلومات لحظية أثناء المسير أو الرحلة بالدراجة، ما يجعل خرائط Google أكثر ذكاءً وتفاعلية للمستخدمين في أنماط تنقّل متعددة.

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية Google في توسيع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق الخرائط، لتقديم توجيهات ومساعدات صوتية تفاعلية تفوق الطرق التقليدية في الملاحة، وتحوّل التطبيق إلى مساعد ملاحي شخصي في مختلف أوضاع السفر والتنقل.

أخبار24