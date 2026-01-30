والي الجزيرة: انتشار الشرطة السريع أسهم في الاستقرار وتطبيع الحياة

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة ان شرطة الولاية جسدت شعار: (أمن وأمان وحرص وإبداع ونشاط) ولفت لدى مخاطبته مساء أمس برئاسة شرطة الولاية الإحتفال الذي أقيم على شرف تكريم ووداع عدد من قيادات الشرطة بحضور لجنة أمن الولاية لدور الشرطة في معركة الكرامة وتحرير الولاية، وأكد أن الإنتشار السريع لشرطة الولاية في المناطق المحررة أسهم في الإستقرار وتطبيع الحياة.

فيما عبر اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية عن فخره وإعتزازه بمنسوبي شرطة الولاية، مؤكداً أن المحتفى بهم يعتبروا أنموذجا في الكفاءة الإنضباط وعكسوا الوجه المشرق والمشرف للشرطة السودانية.

فيما عبر العميد شرطة د. مبارك أبكر جبريل ممثل المحتفى بهم عن سعادته بعمله في الولاية بإعتبارها ليست محطة مهنية إنما حاضنة اجتماعية ورياضية وثقافية وفنية وعلمية وإبداعية، وقال إن ثقة لجنة أمن الولاية في الشرطة ساهمت في تطبيع الحياة واستتباب الأمن والاستقرار.

سونا