“إعلان إسطنبول” يؤكد الوقوف الصلب إلى جانب الشعب السوداني في مرحلتي الإغاثة وإعادة البناء والتعمير

عقدت منظمة الدعوة الإسلامية، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) ووقف علماء الإسلام، ملتقىً تشاورياً لحشد الدعم والمناصرة للشعب السوداني، جراء ما يتعرض له من حرب ودمار، وما خلفته الحرب من تداعيات إنسانية جسيمة تستدعي تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات الإنسانية لتحسين جهود الدعم والمؤازرة.

وخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي عُقد تحت شعار “معاً لتعزيز الشراكات الإنسانية لمساندة السودان” كل من الدكتور أحمد محمد آدم، الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية ورئيس مجلس إدارتها د.عثمان بوقاجي ، والشيخ الدكتور عصام أحمد البشير، وسعادة القنصل العام للسودان السفير/ أسامة محجوب وممثل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، إلى جانب عدد من العلماء والمفكرين ومسؤولي العمل الإنساني، مؤكدين تضامنهم ودعمهم الكامل للشعب السوداني.

وناقش المشاركون في الملتقى الذي استضافه وقف علماء الإسلام بمدينة إسطنبول، عدداً من الأوراق والتقارير المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في السودان، وبرامج دعم المتضررين من الحرب، وسبل دعم العودة الطوعية. وأكد المشاركون في ختام المداولات ما يلي:

1. الوقوف الصلب مع الشعب السوداني في مرحلتي الإغاثة وإعادة البناء والتعمير.

2. تسخير الإمكانات المادية والبشرية لدعم المتضررين في مخيمات النزوح داخل السودان وفي تجمعات اللجوء خارجه.

3. تطوير آليات العمل للاستجابة لتحديات العودة الطوعية وبناء قدرات المجتمعات المتأثرة.

4. توظيف الإمكانات الإعلامية لإبراز حجم المأساة السودانية وتعزيز جهود المناصرة في المحافل الدولية.

5. الإشادة بالجهود السودانية والدولية في المجال الإنساني، والدعوة إلى زيادة الدعم الإغاثي والتنموي.

6. تقدير جهود المنظمات السودانية والجهد الأهلي والتأكيد على التعاون والشراكة معها.

7. تكوين آلية دائمة للتشاور والتنسيق المشترك بشأن السودان، وتعزيز دور التحالف الإنساني الذي تأسس في أبريل 2024.

8. الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي لدعم السودان خلال النصف الأول من عام 2026، على أن يتم الإعداد له بصورة دقيقة، مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المبادرات ذات الصلة.

9. دعوة الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية لإعداد تقرير شامل حول مداولات الملتقى وتعميمه على المشاركين.

10. توجيه الشكر لمنظمة الدعوة الإسلامية، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ووقف علماء الإسلام، وجميع المشاركين.

11. شكر حكومة الجمهورية التركية والمنظمات الأهلية على جهودها الإنسانية الكبيرة في دعم السودان.

سونا