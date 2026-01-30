والي الجزيرة: الطرق الصوفية حصنت الشباب من الغلو والتطرف

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن الطرق الصوفية حصنت الشباب من الغلو والتطرف والمخدرات .

وأشار لدى زيارته صباح اليوم زاوية الشيخ بشير الشيخ محمد عبد الرحمن شاطوط بمدني إلى أن منهج الصوفية الوسطي عصم المجتمعات من الفتن والتشتت.

من جانبه أعلن ممثل الشيخ ترحيبه بزيارة الوالي وتفقده للمشايخ، مؤكداً وقوف أهل الطريق مع الحق واستمرار نصرة القوات المسلحة بالدعاء.