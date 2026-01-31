الخرطوم.. الدمار الذي لحق بالقطاعين الزراعي والحيواني جراء الحرب

عقد د.سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، لقاءاً تفاكرياً مع العاملين بقطاع التقانة والإرشاد بالوزارة، بحضور المهندسة رقية الماحي، رئيس القطاع، ود. موسى الباشا، مدير الموارد البشرية والمالية.

وضم اللقاء العاملين بالإرشاد الزراعي ومدراء الإدارات العامة، وشهد استعراض الخطة العامة للقطاع للعام 2026، وطرح المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين، خاصة بالمراكز الإرشادية.

وأكد المدير العام على أهمية الإرشاد الزراعي ودوره في التطور الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى الدمار الذي لحق بالقطاعين الزراعي والحيواني جراء الحرب، وضرورة العمل على تغيير الواقع الذي فرضته الحرب.

كما وجه بتقييم الأضرار التي طالت المراكز الإرشادية والشروع في تأهيلها، وداعيا المرشدين إلى عمل قاعدة بيانات للمزارعين وربطها بنظم المعلومات الجغرافية، واستصحاب الطرق الحديثة في العمل، مثل الإرشاد الرقمي (Digital Extension) والنظم الخبيرة، وتدريب المزارعين على استخدام التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج والانتاجية.