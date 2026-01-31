الجزيرة: انتشار الشرطة السريع أسهم في الاستقرار وتطبيع الحياة

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة ان شرطة الولاية جسدت شعار: (أمن وأمان وحرص وإبداع ونشاط) ولفت لدى مخاطبته مساء الخميس برئاسة شرطة الولاية الإحتفال الذي أقيم على شرف تكريم ووداع عدد من قيادات الشرطة بحضور لجنة أمن الولاية لدور الشرطة في معركة الكرامة وتحرير الولاية، وأكد أن الإنتشار السريع لشرطة الولاية في المناطق المحررة أسهم في الإستقرار وتطبيع الحياة.