الفريق أول كباشي يقدم تعازي مجلس السيادة في فقيد الرياضة الكابتن سليمان عبدالقادر

​قدم الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، تعازي المجلس في فقيد الوطن والرياضة الكابتن سليمان عبدالقادر الجزولي، الذي لبى نداء ربه بأم درمان.

​شهد مراسم العزاء وزير الشباب والرياضة الاتحادي الدكتور أحمد آدم، ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب جمع غفير من الرياضيين والدراميين.

​وقال الفريق كباشي إن الراحل هو ابن السودان الذي قدم عطاءً في مجالات كرة القدم، والتحكيم، والعمل المصرفي. وأشار إلى مسيرته الحافلة كلاعب بنادي المريخ لعشرين عاماً، حيث سطر أسم السودان ونادي المريخ في بطولات الأمم الأفريقية. كما دعا الجهات المعنية إلى توثيق مسيرته في كتاب يشمل إنجازاته لتستفيد منها الأجيال القادمة.

​وفي سياق آخر طمأن كباشي الحاضرين بأن القوات المسلحة والقوات المشتركة تمسك بزمام المبادرة في هزيمة المتمردين، وقال” إن حدودنا في دحر المتمردين ستتواصل وصولاً إلى حدود دارفور”.

سونا