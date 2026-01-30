شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يدعو زوجاته للعشاء بأحد المطاعم العالمية ويتوعد بالزواج من الثالثة وردت فعل الزوجتين تثير ضحكات المتابعين

نشر رجل سوداني, مقطع فيديو من داخل أحد المطاعم العالمية خارج السودان, حظي بتفاعل واسع من المتابعين وتم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو الرجل يجلس مع زوجتيه داخل المطعم بعد أن قام بدعوتهن للعشاء بالمطعم.

الزوج عبر عن سعادته بسبب التفاهم الكبير بين الزوجتين, بعد جلوسهم على “صفرة” طعام واحدة, حيث أكدت الزوجة الأولى أن الحياة ستظل مستقرة في ظل حرص الزوج على دعوتهن في المطاعم على الدوام.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استنفز تصريح الزوجة الأولى زوجها الذي توعدها بالزواج مرة ثالثة, لتؤكد عدم ممانعتها وسط ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ النيلين