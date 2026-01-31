تعرف على عقوبة القيادة بدون رخصة في قطر

جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة مخالفة مرورية، تشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها.

ووفق المادة (94) من قانون المرور: يعاقَب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحال المخالف (القيادة بدون رخصة) إلى النيابة ثم المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ويستثنى من ذلك من ينتمي لأي فئة من الفئات التالية:

1- حاملو رخص القيادة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لسياقة المركبات التابعة لها دون غيرها.

2- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولهم، وتستبدل بها عند انتهاء فترة سريان مفعولها أثناء وجودهم بالبلاد رخص سوق قطرية.

3- الزوار والسائحون الذين يحملون رخص قيادة غير قطرية سارية المفعول، ويلتزمون بتقديمها للسلطة المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخولهم البلاد، لاعتمادها للفترة المسموح لهم فيها بالإقامة في البلاد أو المدة التي تحددها السلطة المرخصة.

4- الزوار والسائحون الذين يحملون رخص قيادة دولية سارية المفعول.

