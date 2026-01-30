مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. عرسان “الترند” هشام وهند يخطفان الأضواء ويبهران الجمهور بلقطات ملفتة من حفل زواجهما الضجة

2026/01/30
هشام وهند1

هشام وهند4

واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بتفاصيل الزواج الضجة الذي جمع بين رجل الأعمال هشام, والحسناء هند.

هشام وهند3 1

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الزواج الذي تم وصفه بالأسطوري أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, الأسبوع الماضي وسط اهتمام غير مسبوق من الجمهور على السوشيال ميديا.

هشام وهند2

الزوجين سبق لهما الزواج, حيث كان العريس هشام, قد تزوج من الإعلامية إلهام, بينما تزوجت “هند”, من الفنان مأمون سوار الدهب, قبل أن تنفصل منه العام الماضي.

هشام وهند1

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تناقلت الصفحات صور حديثة من الزواج الضجة, حيث ظهرت العروس بفستان هندي أنيق, بينما ظهر العريس بكامل أناقته بالبدلة التقليدية.

محمد عثمان _ النيلين

